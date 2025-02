Google Search, la modalità con Intelligenza Artificiale si mostra nei primi test

Google è al lavoro per sviluppare una modalità AI per Search, che dovrebbe offrire un’esperienza di ricerca particolarmente legata alla conversazione, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a porre domande di follow-up per perfezionare le loro query. I primi riferimenti a questa modalità sono trapelati lo scorso ottobre: ora, alcuni dipendenti interni all’azienda hanno avuto la possibilità di dare un’occhiata più da vicino alla nuova funzionalità. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Ecco le prime anticipazioni.

Come funzionerà l’AI Mode di Google Search

Google, come riporta il portale 9to5Google, ha recentemente inviato un’e-mail invitando i propri dipendenti a testare la modalità AI di Search. Nel messaggio, la funzionalità è descritta come un modo più intelligente per effettuare ricerche. Search, di fatto, suddividerà le informazioni in modo che siano comprensibili, con link che permettono di esplorare contenuti correlati sul web.

L’azienda di Mountain View spiega, inoltre, che la modalità AI sarà alimentata da un modello personalizzato di Gemini 2.0, che consente “capacità di ragionamento e pensiero avanzate”. È progettato, inoltre, per accogliere query meno statiche e più esplorative, anche relative a consigli e confronti. Attraverso l’Intelligenza Artificiale, poi, gli utenti potranno porre domande di follow-up.

Google ha condiviso qualche query di esempio: “Quante scatole di spaghetti dovrei comprare per sfamare 6 adulti e 10 bambini e averne abbastanza per il bis?”. Oppure: “Cosa mi serve per iniziare a dedicarmi all’aquascaping?”, seguito da “Quali sono alcuni negozi nelle vicinanze dove acquistare le provviste?”. Nella mail è incluso anche uno screenshot che mostra l’esperienza nella sua early release, in cui possiamo notare la scheda “AI Mode” accanto alle classiche “Immagini”, “Video” e “News”.+

Selezionandola, si aprirà un’interfaccia in stile chat in cui vengono visualizzate le risposte, una casella di testo in basso per le domande di follow-up e un’altra scheda, contenente link pertinenti alla ricerca sul lato. A quanto pare, l’AI Mode sarà disponibile anche su dispositivi mobili per i primi test, ma non abbiamo alcuna immagine della relativa interfaccia. Dal momento che la fase di test è appena iniziata, è possibile che l’attesa per il beta testing aperto agli utenti sia ancora lunga.