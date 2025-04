Google potenzia la AI Mode di ricerca con Lens: ora puoi cercare direttamente ciò che vedi

Google compie un altro passo verso il futuro dell’intelligenza artificiale integrando Google Lens in AI Mode, arricchendo l’esperienza utente con una ricerca visiva multimodale. La funzione, lanciata inizialmente per gli abbonati a Google One AI Premium, è ora in fase di rollout gratuito a milioni di utenti Labs (per il momento solo negli Stati Uniti).

Un’interazione dinamica e contestuale

La vera novità è l’introduzione della ricerca multimodale, che consente agli utenti di scattare una foto o caricare un’immagine con Google Lens e porre domande complesse relative a ciò che vedono. Questo aggiornamento permette alla AI Mode di comprendere non solo gli oggetti presenti nell’immagine, ma anche la relazione tra essi, analizzando materiali, colori, forme e disposizioni.

Google sfrutta le avanzate capacità multimodali di Gemini per interpretare in profondità ogni scena visiva. La compagnia spiega così il funzionamento:

Lens identifica con precisione ogni oggetto nell’immagine. Utilizzando la nostra tecnica di espansione delle query (query fan-out), AI Mode genera quindi più interrogazioni sull’immagine nel suo complesso e sugli oggetti al suo interno, accedendo a una maggiore ampiezza e profondità di informazioni rispetto a una ricerca tradizionale su Google. Il risultato è una risposta incredibilmente sfumata e contestualmente rilevante, così puoi fare il passo successivo.

Nel concreto, AI Mode è in grado di identificare precisamente ogni elemento, come ad esempio una serie di libri su uno scaffale, e restituire consigli di lettura personalizzati corredati da link per l’acquisto o l’approfondimento. Gli utenti possono anche fare domande di follow-up, rendendo l’interazione dinamica e contestuale.

Tempi di rilascio e prime impressioni

La funzione è in rilascio progressivo su Android e iOS. Accedendo alla homepage di AI Mode, sarà visibile una nuova icona di Google Lens nel campo di ricerca in basso. Premendo a lungo il pulsante dell’otturatore, sarà possibile dettare la propria domanda vocalmente.

Dopo un mese di test pubblici, Google ha condiviso i primi pattern di utilizzo. Gli utenti apprezzano il design pulito, i tempi di risposta rapidi e la capacità dell’AI di interpretare domande complesse. In media, le query poste in AI Mode sono il doppio più lunghe rispetto a quelle classiche di Google Search, e vengono impiegate per ricerche esplorative e attività complesse come confronti di prodotti, how-to dettagliati o la pianificazione di viaggi.