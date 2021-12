Play Store: Google introduce una nuova funzione per gli update

Il Play Store di Google dispone di un nuovo tasto di aggiornamento ideale per scaricare facilmente una nuova build dello store digitale, come si apprende dalle prime informazioni pubblicate in rete. Dopo aver rivoluzionato l'interfaccia del Play Store sul web, gli sviluppatori di Google hanno deciso di introdurre una nuova funzionalità che migliora l'esperienza di utilizzo di una delle applicazioni chiave di ogni smartphone Android.

Arriva il tasto di aggiornamento su Google Play Store

Infatti, com'è possibile osservare nell'immagine sottostante, alcuni utenti stanno notando la comparsa del tasto “Aggiorna il Play Store” subito al di sotto del numero della build dello store digitale del colosso di Mountain View. Per sfruttare la feature basta avviare il Play Store, tappare sull'icona del proprio profilo in alto a destra, scegliere Impostazioni e poi Informazioni.

A questo punto, come mostrato nell'immagine, sotto la voce “Versione del Play Store” dovrebbe comparire il nuovo tasto per scaricare rapidamente una nuova build nel caso fosse disponibile. Per quanto possa apparire un'aggiunta di poco conto, in realtà si tratta di una funzionalità molto richiesta dalla community: fino ad oggi, infatti, ogni utente poteva controllare la disponibilità di una nuova build tappando su Versione del Play Store, il che non è proprio il massimo per quanto riguarda l'esperienza utente.

La nuova feature per il Play Store sta iniziando a essere disponibile tramite un semplice aggiornamento lato server, ovvero senza che l'utente debba scaricarlo in altro modo. Se non è ancora disponibile nel percorso sopracitato, non vi resta che avere un altro po' di pazienza.