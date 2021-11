Play Store: le migliori app del 2021 sullo store di Google

Ecco quali sono le app più popolari del 2021 sul Google Play Store. Il colosso di Mountain View ha pubblicato la lista aggiornata al 2021 con tante novità e alcune conferme che erano già state premiate lo scorso anno.

Il Google Play Store è senza ombra di dubbio una delle applicazioni più importanti e fondamentali per Android: è la porta attraverso cui accedono ogni giorno miliardi di utenti per scaricare e aggiornare le app installate sui propri dispositivi, e rappresenta la piattaforma ideale per gli sviluppatori impegnati nella realizzazione di app e giochi per i dispositivi Android.

Le app più popolari del 2021 sul Google Play Store

Rispetto lo scorso anno, l'edizione del 2021 si è espansa e ha introdotto nella classifica anche le migliori app e giochi per i tablet e anche le app per Wear OS e Google TV. Balance è risultata la migliore applicazione del 2021 sul Google Play Store e Jeppe Pickard, fondatore e CEO di Elevate Labs, sottolinea l'incredibile risultato dichiarando:

Siamo profondamente onorati che Google abbia scelto Balance come migliore app del 2021. Abbiamo creato Balance pensando all'individuo. Non esistono due persone uguali e volevamo creare un programma di benessere mentale personalizzato che potrebbe riflettere e supportare queste differenze speciali. Voglio anche ringrazia i nostri clienti per il loro aiuto nel nostro viaggio.

Ecco la lista completa delle app più popolari del 2021 sul Google Play Store:

Migliore app: Balance

Miglior gioco: Pokémon Unite

Migliori app per divertimento: Clubhouse, Noobly, Whatifi

Migliori app per tablet: Canva, Concepts, Houzz

Migliori app per Wear OS: Calm, MyFitnessPal, Sleep Cycle

App più popolari su Google TV: Disney+, ESPN, Tubi

Migliori giochi competitivi: Leage of Legends: Wild Rift, MARVEL Future Revolution, Pokémon Unite, Rogue Land, Suspects: Mystery Mansion

Migliori giochi indie: 7 Bilion Humans, Bird Alone, Donut County, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Puzzling Peaks EXE

Migliori giochi per tablet: Chicken Police – Paint it RED!, League of Legends: Wild Rift, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Overboard!, The Procession to Calavry.

La lista completa delle migliori app del Play Store è disponibile al link in calce alla news. L'appuntamento è rimandato all'anno prossimo per scoprire quali saranno i giochi e le applicazioni più popolari del 2022.