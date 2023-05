Google Pixel Watch su Amazon: prezzo SUPER, perfetto per il vostro smartphone Pixel

Oggi parliamo di uno smartwatch eccezionale, pensato proprio per chi possiede uno smartphone di casa Google; si chiama Pixel Watch ed è disponibile oggi sul noto portale di e-commerce americano. Lo pagherete solo 377,82€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo. I costi sono IVA inclusa e in più c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Ricordatevi di spuntare l’opzione al momento del checkout.

Google Pixel Watch: disponibile, compratelo subito

Lo smartwartch ha un bellissimo design circolare a cupola, è antigraffio ed è elegantissimo. La scocca è in acciaio inossidabile, quindi sarà anche super resistente. Sotto la scocca batte un cuore Wear OS, il sistema operativo per wearable sviluppato dalla compagnia di Mountain View. Il device si accoppia perfettamente con il vostro smartphone Pixel o con gli auricolari Pixel Buds tramite la funzione Fast Pair.

È perfetto per le attività, per il fitness, tenete traccia delle calorie bruciate con l’app di Fitbit, potrete monitorare la frequenza cardiaca dal polso e potrete perfino farvi un ECG dal vostro polso. I cinturini sono intercambiabili e sono tutti molto comodi e pratici. Con il Pixel Watch potrete pagare inserendo la vostra carta all’interno dell’app Google Wallet e pensate un po’, potrete anche usare lo smartwatch come navigatore.

Acquistando il gadget da Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; ci sono le spese di spedizione incluse nel prezzo, c’è la la consegna celere e usufruirete di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Approfittate di questa occasione per acquistare un bellissimo Pixel Watch per il vostro smartphone Pixel: lo pagherete solo 377,82€, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba o peggio, potrebbero terminare le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.