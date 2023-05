Google Pixel Watch: OGGI su Amazon ad un prezzo imperdibile

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch veramente eccezionale che si trova su Amazon; parliamo del primo vero wearable da polso del colosso di Mountain View, il Google Pixel Watch. Ci troviamo di fronte ad uno smartwatch per device Android che consente di monitorare le attività sportive, di tenere traccia dei propri progressi negli allenamenti, consente di gestire i parametri sanitari ed è, al tempo stesso, un notificatore eccellente e puntuale. La versione che abbiamo trovato sul sito di e-commerce è quella con il modulo WiFi e con la cassa in acciaio inossidabile color argento. Il cinturino invece è in colorazione Chalk Active. Quanto costa questa meraviglia? Solo 324,93€ al posto di 386,38€. Il risparmio è molto interessante e se avete già acquistato un Pixel phone (o siete in procinto di acquistarne uno), questo gadget farà sicuramente al caso vostro.

Google Pixel Watch su Amazon: Best Buy del giorno

L’orologio di Google presenta un design bellissimo, con una cassa circolare a cupola, un display di ultima generazione OLED protetto dal Corning Gorilla Glass antigraffio e sotto la scocca troviamo il sistema operativo Wear OS di BigG. Tutte le informazioni saranno visibili con un colpo d’occhio. Il gadget vi permetterà di rimanere aggiornati sulle vostre attività, sui progressi sportivi, sulle calorie bruciate e molto altro ancora, grazie al supporto del fitness tracking di Fitbit. Non di meno potrete tenere traccia delle frequenza cardiaca, potrete ottenere informazioni rilevanti sulla qualità del sonno e potrete anche monitorare il battito cardiaco o fare un ECG dal vostro polso.

Si possono cambiare i cinturini così da abbinare il gadget al vostro outfit, si può pagare dall’orologio mediante Google Wallet e si possono perfino utilizzare le Mappe di Google Maps. Cosa volere di più quindi? A soli 324,93€ questo smartwatch è incredibile; fateci un pensierino se avete uno smartphone di Google.

