Google Pixel Watch, l'INTROVABILE, oggi disponibile su Amazon

Ebbene sì, signori e signore. Nonostante non sia ancora stato commercializzato ufficialmente nel nostro Paese, ecco che su Amazon spunta l’ottimo Pixel Watch di Google a 380,29€. Proprio lui, l’introvabile, il più chiacchierato del momento. Parliamo del primo vero smartwatch ufficiale del colosso di Mountain View, presentato in maniera ufficiale pochi mesi or sono insieme ai top di gamma Pixel 7 e 7 Pro.

È un prodotto unico nel suo genere: non abbiamo mai avuto un Pixel Watch prima d’ora e non ci sono varianti particolari. C’è solo lui in circolazione e dobbiamo ammettere che è bello vederlo disponibile su Amazon con spedizione gratuita Prime. Certo, costa un po’ ma il suo prezzo è giustificato dall’ottima qualità di cui dispone.

Google Pixel Watch su Amazon: il più bello, finalmente disponibile

Parliamo di uno smartwatch avente WearOS, lo stesso sistema operativo che troviamo nei Fossil Gen 6, per fare un esempio, ma con una moltitudine di chicche software esclusive pensate proprio perché è stato sviluppato interamente in casa Google.

La cassa è da 41 mm in acciaio inox (argentata, in questo caso) e il cinturino è in gomma. Lo schermo si vede molto bene sotto la luce del sole e gode di quadranti meravigliosi e innovativi.

Si integra alla perfezione con il mondo di Fitbit (il motivo è ovvio: è stata acquisita da Google mesi fa) e riesce a durare quasi 24 ore con una singola carica, anche se molto dipende dall’utilizzo che ne andrete a fare. Gode di tutti i sensori di ultima generazione per il monitoraggio del sonno, degli allenamenti sportivi, della frequenza cardiaca e non solo.

Ha anche il supporto alla eSIM ma da noi non è ancora attivo; ci vuole un poco di pazienza per vederlo disponibile. Insomma, a 380,29€, se avete un Google Pixel, non potete non comprarlo. È il suo companion perfetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.