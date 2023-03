Google Pixel Watch: finalmente DISPONIBILE su Amazon

Dopo diversi mesi dal suo debutto, finalmente Google Pixel Watch arriva anche in Italia. Il dispositivo è disponibile su Amazon all’incredibile prezzo di soli 398,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e volendo, si può scegliere anche la consegna presso uno dei tanti Amazon Hub. Grazie al sito di e-commerce americano si avrà accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Sappiate che si potrà anche dilazionare il pagamento del wearable in comode rate con il sistema interno al portale o mediante il servizio esterno di Cofidis.

Google Pixel Watch: se avete un Android, lui è il wearable da acquistare

Partiamo subito con la disamina del bellissimo Google Pixel Watch. Troviamo un’estetica unica, meravigliosa, con un design circolare a cupola, con il vetro Corning Gorilla Glass a protezione del tutto. C’è il sistema operativo WearOS proprietario che dona al device una marcia in più.

Con questo articolo riuscirete a rimanere aggiornati sulle vostre attività quotidiane, sulle calorie bruciate e non solo. Sfrutta la tecnologia di Fitbit per il monitoraggio del fitness e in più tiene traccia della frequenza cardiaca e delle informazioni chiave sulla qualità del sonno. Altresì, si può anche fare un ECG direttamente dal proprio polso.

Ci sono tanti cinturini disponibili per creare il look dei propri sogni e, in più, con Google Wallet si possono effettuare pagamenti contactless. Sfruttate poi le mappe con Google Maps e rimanete sempre connessi grazie alle notifiche provenienti da Calendar. Dulcis in fundo, potrete anche rispondere ai messaggi, gestire la mail, il tutto comodamente dal proprio polso.

A soli 398,00€ questo è lo smartwatch ideale da acquistare se avete uno smartphone di Android o un Pixel 7/7 Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.