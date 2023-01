Google Pixel Watch, disponibile l'aggiornamento di gennaio 2023

Il nuovo anno inizia con un aggiornamento dedicato ai possessori di Google Pixel Watch. L’update è stato reso disponibile nella giornata di ieri con rollout già attivo in tutto il mondo.

L’aggiornamento del mese di gennaio 2023 si applica a tutti i modelli di Pixel Watch, comprese le varianti WiFi e LTE, ed è identificato con la build RWD9.220429.073.

Google Pixel Watch: le novità dell’aggiornamento di gennaio 2023

Per verificare che l’update sia già disponibile per download e installazione per il tuo dispositivo ti basta accedere all’orologio, scorrere verso il basso il menu delle impostazioni rapide e toccare su “Impostazioni“. A quel punto dovrai scorrere verso il basso fino a “Sistema” e poi “Aggiornamenti di sistema”.

Se l’aggiornamento è già arrivato per il tuo Pixel Watch il download avrà immediatamente inizio dopo conferma, altrimenti è probabile che dovrai aspettare ancora qualche ora, se non qualche giorno.

Le novità a questo giro non sono in realtà molte dato che è Google stessa a definire l’update come una patch di sicurezza che aggiunge anche una correzione per risolvere un problema riscontrato con i quadranti di terze parti che si spengono dopo 15 minuti con il display always-on abilitato.

