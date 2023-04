Google Pixel Watch: DISPONIBILE ad un prezzo WOW su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi che il meraviglioso e introvabile Google Pixel Watch è finalmente disponibile su Amazon ad un prezzo veramente speciale. Costa 386,38€ ma è un gadget unico perché è sviluppato interamente dal colosso di Mountain View, è ben gestito, ha un software eccezionale ed ha una cassa in acciaio inossidabile davvero premium, sia al tatto e allo sguardo. È piccolo e leggerissimo, quindi lo adorerete al vostro polso. Non vi darà il minimo fastidio e il cinturino presente in confezione è pensato proprio per non creare disturbi o allergie. È disponile in una sola taglia ma è semplicemente perfetto. Lo schermo poi, lo amerete grazie alla nitidezza unica, alla brillantezza dei colori e ai neri assoluti.

Google Pixel Watch: semplicemente fantastico

Comprandolo da Amazon sappiate che avrete accesso a molti vantaggi esclusivi; citiamo le spese di spedizione gratuite incluse nel costo del wearable, la possibilità di dilazionare l’importo dell’orologio in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (a tasso zero), c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Godrete anche di due anni di assistenza tecnica dedicata; per qualsiasi problema, gli esperti del sito saranno sempre pronti ad aiutarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il design circolare a cupola è semplicemente stupendo; Google Pixel Watch ha anche un vetro Corning Gorilla Glass antigraffio così potrete star tranquilli. Sotto la scocca c’è il software di Google, Wear OS, facile da controllare e si vede bene tutto a colpo d’occhio. Si può rimanere aggiornati sulle proprie attività grazie al fitness tracking di Fibit e si può monitorare la frequenza cardiaca ma anche la qualità del sonno attraverso i sensori appositi. Non di meno, si può anche effettuare un ECG direttamente dal proprio polso. Non dimenticate che avrete piena compatibilità con tutte le app di Google e potrete anche pagare dall’orologio grazie a Google Wallet.

A soli 386,38€ questo è il miglior smartwatch se avete uno smartphone di Google; fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

