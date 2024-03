Google Pixel Watch 2: solo 284€ alla Festa delle OFFERTE di Primavera Amazon

Approfitta subito della Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Grazie a questo super evento, che terminerà il 25 marzo 2024, puoi fare veri e propri affari. Come questo Google Pixel Watch 2, oggi in offerta a un prezzo spettacolare. Acquistalo subito a soli 284 euro, invece di 399 euro.

Si tratta di un’ottima promozione. Stiamo parlando del nuovo smartwatch prodotto da Big G e super compatibile con gli smartphone Pixel e Android in generale. Con Fitbit hai tantissime funzionalità integrate per salute e benessere. Inoltre, come cliente Prime hai la consegna gratis e il tasso zero Amazon.

Google Pixel Watch 2: uno spettacolo di smartwatch

Con il Google Pixel Watch 2 al polso sarai super soddisfatto. Le sue funzionalità smart sono davvero speciali. Dotato di un nuovo sensore e integrando l’Intelligenza Artificiale di Google, Fitbit riesce a monitorare in modo più preciso il battito cardiaco.

Inoltre, un sensore riesce a rilevare anche le variazioni della temperatura, le fasi del ciclo mestruale e i cambiamenti del tuo stato di benessere. Con l’app ECG puoi valutare il ritmo cardiaco del tuo cuore e ricevere notifiche su eventuali irregolarità.

Acquistalo adesso a soli 284 euro, invece di 399 euro. Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.