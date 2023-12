Google Pixel Watch 2: sconto IMMEDIATO del 17% e arriva prima di Natale

Se siete alla ricerca di uno smartwatch di punta Android e volete un prodotto delizioso, piccolo, smart, versatile e con tante funzionalità smart, il nuovissimo Google Pixel Watch 2 cosviluppato da Fitbit e Google, è ciò che farà al caso vostro. Si tratta di un wearable eccellente, uscito pochissimi mesi sul mercato internazionale e che vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile.

Grazie alle promozioni speciali poi, si porterà a casa con uno sconto che renderà il dispositivo ancora più conveniente. Da 399,00€ infatti, lo andrete a pagare soltanto 329,90€,IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire: è un super best buy a questa cifra. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata; fra le altre cose, sappiate che si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Il modello in sconto ha la cassa in alluminio color argento e il cinturino sportivo in silicone dal colore “grigio creta”.

Google Pixel Watch 2 su Amazon: non lasciatevelo sfuggire

Questo Pixel Watch 2 è un vero best buy senza paragoni; consente di avere il monitoraggio del battito cardiaco, controlla il livello di stress e ha tante altre funzionalità smart che vengono abilitate dall’intelligenza artificiale. Pensate che c’è perfino un sensore apposito che serve per rilevare le variazioni della temperatura. C’è l’applicazione ECG per fare un elettrocardiogramma dal proprio polso e il wearable vi invierà notifiche in caso di eventuale battito irregolare.

Lo schermo del Watch 2 è OLED e si vede benissimo in ogni condizione di luce; non lasciatevi sfuggire questo gioiello di Google al prezzo super scontato di 329,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel costo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.