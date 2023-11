Google Pixel Watch 2: sconto di 50€ per il Black Friday su Amazon!

I fan dei dispositivi mobili Android sanno bene che Google Pixel è una delle aziende più rinomate nella produzione di smartphone. Da qualche tempo, però, l’azienda si è allargata anche alla produzione di altre periferiche, come gli smartwatch. Google Pixel Watch 2 è il più recente smartwatch dell’azienda, uscito sul mercato solo pochi mesi fa. È già disponibile su Amazon con uno sconto di 50€, grazie al Black Friday. In questo modo, potrete acquistare il nuovo Pixel Watch 2 a soli 349,00€ invece di 399,90€.

Uno dei migliori Smartwatch in circolazione!

Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch progettato per aiutarti a rimanere in forma e in salute grazie a una miriade di tecnologie implementate e all’Intelligenza Artificiale di Google. Pixel Watch 2 offre una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio del battito cardiaco, dello stress e della temperatura corporea.

Il nuovo sensore di frequenza cardiaca è molto più accurato e preciso rispetto al modello precedente e, grazie all’IA, lo smartwatch è in grado di identificare potenziali segni di stress e intervenire tempestivamente. La funzionalità “Risposta del corpo” di Fitbit aiuta a identificare il motivo dello stress attraverso una rilevazione di frequenza cardiaca elevata, sudorazione e respiro affannoso. Pixel Watch 2 può anche fornirti suggerimenti per quest’ultimo, come fare una passeggiata, ascoltare musica rilassante o praticare tecniche di respirazione.

Un sensore integrato rileva le variazioni della temperatura corporea che possono essere legate a diversi fattori, come l’ambiente in cui dormi, il ciclo mestruale o i cambiamenti nel tuo stato di benessere. Pixel Watch 2 può fornirti informazioni sulla tua temperatura corporea e su come essa può influire sulla tua salute.

Queste sono solo alcune delle tecnologie presenti nello smartwatch di casa Google!

Non perdere l’opportunità di farlo tuo a soli 349,00€, approfittando dello sconto di 50€ su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.