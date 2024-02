Google Pixel Watch 2 in offerta BOMBA su Amazon: tuo a 299,90€

Da tempo stai cercando uno smartwatch Android di ottima qualità ma non sai quale acquistare? Approfittando subito di questa occasione pazzesca, avrai la possibilità di portarti a casa il magnifico Google Pixel Watch 2 in offerta al prezzo super conveniente di soli 299,90 euro. Oltre a poter usufruire dello sconto che ti propone oggi Amazon, se sei cliente Prime, potrai avere altri importanti vantaggi.

Infatti, gli abbonati, potranno avere il servizio di spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Ma non finisce qui: se ancora non lo hai fatto, attiva l’abbonamento ad Amazon Prime e anche tu potrai acquistare subito questo fantastico smartwatch e potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Questo imperdibile dispositivo da polso, è provvisto di un nuovo sensore e dell’Intelligenza Artificiale di Google, grazie ai quali potrà essere monitorato al meglio il tuo battito cardiaco, con dati più precisi relativi a fitness e benessere.

Con l’aiuto della funzionalità Risposta del corpo di Fitbit avrai la possibilità di identificare potenziali segni di stress in modo da poterli risolvere il prima possibile. La presenza di un sensore integrato andrà invece a rilevare le variazioni della temperatura che potrebbero essere legate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere.

In base alle tue esigenze, potrai utilizzare l’utilissima app ECG che ti aiuterà a valutare il tuo ritmo cardiaco. Non manca l’utilissima funzione SOS emergenze che ti permetterà di avvisare facilmente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento.

Insomma, un prodotto unico e da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico Google Pixel Watch 2 in offerta al prezzo SUPER.