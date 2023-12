Google Pixel Watch 2 in offerta a 349,90€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Il Google Pixel Watch 2 è tra i protagonisti della nuova promo online Unieuro “Anticipa il Natale”, valida fino al prossimo 6 dicembre. Grazie allo sconto del 12%, oggi è possibile acquistarlo a soli 349,90€ invece di 399,90€, con l’opzione delle 3 rate a interessi zero da 116,63€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Pixel Watch 2 è il nuovo smartwatch presentato quest’anno da Google. Per caratteristiche tecniche e design, è da annoverarsi tra i migliori smartwatch presenti oggi sul mercato, al pari di Apple Watch e dei Galaxy Watch di Samsung.

Google Pixel Watch 2 in sconto di 50€ sul sito di Unieuro

Tra i principali punti di forza del nuovo Pixel Watch di Google segnaliamo la precisione dei sensori, tra i migliori della categoria. La sensoristica include sensore di temperatura, sensore di battito, altimetro, giroscopio, bussola, barometro e sensori di SPO2 nel sangue. In più è disponibile anche la funzione ECG (elettrocardiogramma).

Il modello in offerta sul sito di Unieuro dispone di una cassa di 41 millimetri, con un peso di appena 31 grammi se si esclude il cinturino. Inoltre, è presente la certificazione IP68 per polvere e acqua, nonché una resistenza alla pressione per 5 atmosfere.

Lato autonomia, con la funzione always-on sempre attiva si riescono a raggiungere le 24 ore, mentre si riesce a fare qualcosa di meglio se l’always-on viene usato con più parsimonia.

Google Pixel Watch 2 è in offerta a 349,90€ sul sito unieuro.it, con le spese di spedizione gratis per tutti gli utenti.

