Google Pixel Watch 2 è in cantiere, debutto imminente?

Ci siamo: mancano pochissimi mesi al debutto della seconda generazione del Google Pixel Watch. Il dispositivo è in lavorazione presso la compagnia, è stato avvistato su diversi portali per la certificazione (FCC compresa) e scopriamo che verrà commercializzato con quattro cinturini differenti.

Facciamo il punto: dopo tanti rumors e leaks, finalmente BigG ha svelato, lo scorso ottobre, il Pixel Watch, uno smartwatch leggero con WearOS e con a bordo il SoC Exynos 9110. È considerato da tutti come un device incredibile anche se non è stato commercializzato in moltissimi paesi (Italia compresa). Per fortuna lo trovate comunque su Amazon al prezzo consigliato di 343,08€, spese di spedizione incluse. Avrete la garanzia di due anni, quindi approfittatene.

Google Pixel Watch 2: cosa sappiamo?

Il Pixel Watch 2 è in cantiere presso la compagnia e, dalle recenti indiscrezioni, abbiamo appreso che il wearable è stato avvistato presso tantissimi portali per la certificazione online. Stando a quanto si legge dal sito della FCC, al momento esistono tre diversi modelli di Pixel Watch2 e hanno i seguenti numeri di modello: G4TSL, GC3G8 e GD2WG. Gli ultimi due GC3G8 e il GD2WG sono i modelli con LTE incorporato, mentre il primo sembra avere solo il modulo Wi-Fi. I documenti poi menzionano quattro nuovi cinturini in arrivo: uno in plastica, uno in metallo a rete, uno in metallo standard e uno sottile. Si ricaricherà con la tecnologia da 18W ma non sappiamo se ci sarà un caricatore in confezione.

Lo smartwatch avrà il SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 sotto la scocca e la batteria dovrebbe essere da 306 mAh. Ci sarà un display OLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione 384 x 384 pixel a avrà il supporto alla tecnologia Ultrawide band. Non sappiamo se arriverà in Italia, ma onestamente lo speriamo.

