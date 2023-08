Google Pixel Watch 2: avvistato in rete e pronto al debutto

Google Pixel Watch 2 è appena stato avvistato online, precisamente sul portale di Google Play Console; dal suddetto sito possiamo vedere quali saranno le sue specifiche tecniche principali. Intanto, vi ricordiamo che il modello di prima generazione, anche se non è mai arrivato ufficialmente in Italia, si trova venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 348,60€, spese di spedizione incluse.

Google Pixel Watch 2: tutto quello che sappiamo

Nel corso dei prossimi mesi Google svelerà la nuova line-up di smartphone di punta; vedremo presto Pixel 8 e 8 Pro, ma non solo. Insieme ai device arriverà anche il Watch di seconda generazione. Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare a lungo di questo dispositivo. Sarà l’erede del predecessore, il Pixel Watch che è stato annunciato lo scorso autunno. Visto che dispone di WearOS è stato avvistato all’interno del Google Play Console. Ma cosa sappiamo di lui? Intanto, dal portale vediamo che ha il nome in codice “Eos“; come sappiamo già da precedenti leaks, questa dovrebbe essere la variante LTE del wearable, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Dal Play Console di Google vediamo anche le specifiche chiave e un rendering di piccole dimensioni dell’orologio. Avrà un quadrante circolare, una corona rotante sul frame destro e avrà un pannello con risoluzione di 384 x 384 pixel con 324 DPI al seguito. Sotto la scocca troverà posto un processore Qualcomm SW5100 composto da quattro core Cortex A53 coadiuvati da una GPU Adreno 702. Questo chipset dovrebbe essere il famigerato Snapdragon W5+ Gen 1 di cui abbiamo sentito parlare in passato. Il tutto sarà affiancato poi, da 2 GB di memoria RAM. Non mancherà Android 13 con WearOS 4.0. Ci saranno, come sempre, due iterazioni: una solo Wi-Fi e una con modulo LTE. Inoltre, troveremo ben quattro cinturi al lancio. La batteria infine, sarà una cella energetica da 306 mAh.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.