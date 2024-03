Google Pixel Watch 2: a meno di 300€ lo DEVI AVERE se hai un telefono Android

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo smartphone del colosso di Mountain View, il Google Pixel Watch 2, è in super sconto al prezzo sensazionale di soli 299,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; il modello in questione è quello con la scocca in alluminio nera e cinturino in silicone abbinato. Ovviamente dispone del modem Wi-Fi e del supporto della tecnologia di Fitbit per il monitoraggio del battito cardiaco, ma non finisce qui. Il nostro consiglio, come sempre, è quello di non prenderlo immediatamente prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata.

Google Pixel Watch 2: ecco perché comprarlo

Il Pixel Watch 2 dispone di un sensore di ultima generazione, coadiuvato dall’intelligenza artificiale di BigG; non di meno, grazie al sistema di Fitbit, avrete sempre un controllo preciso e puntuale del battito cardiaco, con dati più precisi relativi al vostro status di salute. Potrete anche adoperare il software dedicato per identificare il livello e i segnali di stress in modo da intervenire tempestivamente e sappiate che ci sarà anche la possibilità di rilevare le variazione della temperatura corporea. Con l’applicazione dedicata, potrete fare perfino un ECG direttamente dal vostro polso e riceverete notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. Ad ogni modo, questo è anche un notificatore eccellente che vi segnalerà le chiamate in entrata, i messaggi, le comunicazioni provenienti dai social e molto altro ancora.

Acquistare su Amazon poi, conviene: oltre ad avere la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non solo. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati Non dimenticate la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 299,90€ al posto di 399,00€, il Google Pixel Watch 2 è da comprare immediatamente.