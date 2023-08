Google Pixel Tablet: tante funzioni smart a bordo

In queste ore sono emersi nuovi dettagli sulle potenzialità del primo Pixel Tablet di casa Google; il suddetto device sembra che disporrà di fantastiche funzioni smart per lo stilo (citiamo il testo a mano libera e il supporto alle gestures).

Torniamo indietro di qualche settimana; abbiamo appreso che, a luglio 2023, i device di casa Google avevano ricevuto un aggiornamento di sicurezza al sistema operativo. Il firmware introduceva tanti miglioramenti alla sicurezza dei terminali e una serie di correzioni di bug. Dopo l’update però, sono emerse nuove segnalazioni relative al Pixel Tablet. Questo gadget dovrebbe ricevere il supporto per la scrittura a mano libera sia con la mano che con lo stilo capacitivo.

Stylus handwriting support is nearly ready to go live on the Pixel Tablet!

The Pixel Tablet, if you aren't aware, supports USI 2.0 styli. When you connect one to the tablet, you'll get the option to select a "default notes app" and "write in text fields".

Tapping "write in text… pic.twitter.com/RFu3hmPJXE

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 23, 2023