Google Pixel Tablet: svelato (per errore) il suo prezzo su Amazon

Manca pochissimo al grande evento del colosso di Mountain View; di fatto, il famoso Google I/O del 2023 è dietro le porte e si terrà il prossimo 10 maggio. Durante lo show la compagnia annuncerà al mondo il nuovo midrange Pixel 7a prossimo alla commercializzazione, il primo foldable (Pixel Fold) e comunicherà l’arrivo sugli scaffali del Pixel Tablet. In queste ore, a proposito di quest’ultimo, è trapelato sul suo prezzo di vendita sul noto portale di e-commerce americano.

Google Pixel Tablet: ecco quanto costerà

Facciamo il punto: il Google Pixel Tablet è alle porte; con due giorni di anticipo rispetto alla sua seconda apparizione ufficiale, il device è stato avvistato sul sito di Amazon. Dalla pagina (prontamente rimossa) gli utenti sono stati in grado di scoprire con esattezza le specifiche tecniche del prodotto e le sue caratteristiche. Su quanto si osserva, ci sarà uno schermo LCD da 10,95 pollici avente una risoluzione 2560×1600 pixel, aspect ratio di 16:10, luminosità massima di 500 nit e compatibilità con la stilo touch avente tecnologia USI 2.0. Sotto la scocca ci sarà il Google Tensor G2, il chip di seconda generazione realizzato dal colosso americano in cooperazione con Samsung. Non mancherà il coprocessore Titan M2 per la sicurezza biometrica dei dati degli utenti. Completerà il tutto lo Storage UFS 3.1 da 128 o 256 GB, la RAM da 8 GB di tipo LPDDR5, ma non solo. Ci sarà una main camera da 8 Megapixel con pixel grandi 1,12 μm, apertura f/2.0 e angolo di visone di 84 gradi. Anteriormente ci sarà una selfiecam da 8 Mega del tutto simile.

Completerà i tutto il supporto al Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, la porta USB Type-C, ma non solo. La dock espanderà le funzionalità e ci saranno quattro speaker stereo, tre microfoni per le videochiamate in alta risoluzione. Dal sito si è scoperto che costerà 593 dollari americani (in Giappone 80.000 yen). Resta da capire quanto costerà in Europa; intanto, se volete acquistare lo smartphone top di gamma di Google, vi segnaliamo che Pixel 7 si porta a casa con soli 596,35€ su Amazon.

