Google Pixel Tablet, finalmente su Amazon Italia ad un prezzo spettacolare

Un’opportunità imperdibile si presenta su Amazon con il Google Pixel Tablet, completato da un dock di ricarica con altoparlante, il tutto al prezzo speciale di 636,88€ invece di 712€, garantendo un risparmio significativo per chi cerca prestazioni di alto livello unite a funzionalità intelligenti.

Questo tablet – ufficialmente non in vendita in Italia – offre il meglio dell’ecosistema di Google, grazie ad un dock per la ricarica che vi consente di trasformarlo in uno smart speaker / screen.

Insomma, vi basta installare il dock sul vostro comodino per avere un dispositivo in tutto e per tutto uguale a prodotti come il Google Nest Hub o l’Echo Show, mentre nel resto della giornata potete staccare il tablet dal dock per avere un dispositivo portatile da poter portare sempre con voi.

Molto più di un semplice tablet

Il dock di ricarica non è solo un accessorio, ma una vera e propria risorsa. Assicura che il tuo tablet Pixel abbia sempre la potenza necessaria per essere pronto all’uso in ogni momento. La comodità di avere una base dedicata non solo semplifica la ricarica ma integra anche un potente altoparlante che trasforma l’ascolto di musica in un’esperienza audio coinvolgente.

Quando il tablet Pixel è bloccato e agganciato al dock, si aprono le porte a un mondo di funzionalità smart. Approfitta della cornice digitale per visualizzare le tue foto preferite, controlla la tua casa intelligente in modo intuitivo e accedi al supporto immediato di Google Assistant tramite comandi vocali.

Acquistare il Pixel Tablet in Italia? Sì, grazie ad Amazon

Il Google Pixel Tablet vanta un display ad alta risoluzione da 11 pollici, caratterizzato da colori brillanti e luminosità automatica. Questo rende il tablet ideale per lo streaming di film e serie TV, nonché per attività più creative come la modifica di foto e video.

Il Google Pixel Tablet con dock di ricarica è un concentrato di potenza e funzionalità. Approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa un dispositivo che unisce performance all’avanguardia a un design elegante e a un’esperienza d’uso intuitiva. Non perdere l’opportunità di possedere un compagno versatile per le tue esigenze quotidiane e di intrattenimento. Oggi è in offerta ad un prezzo speciale!

