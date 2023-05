Google Pixel Tablet: finalmente è QUI e ha anche la dock wireless

Google Pixel Tablet è finalmente stato presentato ufficialmente dall’azienda di Mountain View. Il device arriva con specifiche tecniche interessanti, con un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, con un pannello LCD e con la dock wireless che ne espande le potenzialità.

Google Pixel Tablet: le specifiche tecniche

Pochi mesi or sono, BigG ci ha svelato il dispositivo in anteprima; adesso, durante l’ultima Google I/O ci ha mostrato il terminale in tutta la sua bellezza. È stato annunciato insieme al Pixel 7a e al Pixel Fold. Questo gadget è una vera chicca, presenta caratteristiche frizzanti, uno schermo LCD da 2650 x 1600 pixel e la dock trasforma il Tablet in un Nest Hub di dimensioni gigantesche, anche perché funge anche da cassa speaker e da stazione di ricarica.

Il terminale vanta uno schermo LCD da ben 10,95 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, aspect ratio di 16:10. La luminosità massima è di 500 nit, permette l’utilizzo di una stilo USI 2.0 e ha una batteria che garantisce 12 ore di autonomia.

Sotto la scocca del dispositivo c’è il processore Google Tensor G2 coadiuvato dal chip di sicurezza Titanie M2, da 8 GB di RAM LPDDR5 e da memorie da 128 o 256 GB UFS 3.1. Anteriormente c’è una selfiecam da 8 Mega e posteriormente una identica, con apertura f2.0. Non manca il supporto al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2, c’è la porta USB Type-C, troviamo quattro speaker stereo e tre microfoni. La batteria si ricarica con la 18W.

Il Pixel Tablet al momento sarà disponibile solo negli USA in tre colorazioni: Porcelain, Hazel e Rose e i prezzi partiranno da 499 dollari per la versione da 128 GB. Si salirà a 599$ per la variante da 256 GB. Da noi in Italia arriva però il Pixel 7a a soli 509,00€ su Amazon, attualmente in preordine da questo link.

