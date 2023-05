Google Pixel Tablet: arriva la versione nera, ma quando sarà disponibile in Europa?

In queste ore è emersa in rete la nuova variante nera del Google Pixel Tablet. Il dispositivo è un prodotto veramente versatile, sorprendente a tratti, lanciato dalla compagnia di Mountain View pochi giorni or sono. Dopo aver annunciato le sole colorazioni Porcelain, Roze e Hazel durante il keynote, adesso è arrivato inaspettatamente un altro colore per il terminale. Stiamo parlando del Charcoal Black, identica a quella vista con Pixel 7 e Pixel 7 Pro. A proposito, la versione vacilla del telefono costa solo 529,00€ su Amazon (è un’offerta a tempo limitato, quindi siate veloci).

Google Pixel Tablet: tutto quello che sappiamo

Non conosciamo le ragioni per le quali Google ha deciso di non svelare durante il keynote la versione in colorazione nera, ma tant’è. Adesso l’importante è che sia qui, pronta per l’acquisto, anche se non tutti potranno comprare questo gioiellino. Incredibilmente BigG ha deciso di non commercializzare – per ora – il Pixel Tablet e il Pixel Fold. Non sappiamo quando questi due gadget arriveranno da noi in Italia, ma possiamo provare ad ipotizzarlo.

Per quanto concerne gli accessori con il device poi, non sappiamo se il dock di ricarica sarà venduto in Charcoal Black. Finora i modelli visti avevano tutti la dock abbinata al tablet, quindi è lecito ipotizzarlo anche per questa variante.

Il Pixel Tablet arriverà il 20 giugno sugli scaffali dei seguenti Paesi:

Stati Uniti;

Canada;

Regno Unito;

Germania;

Francia;

Svezia;

Danimarca;

Norvegia;

Paesi Bassi;

Giappone;

Australia.

Il prezzo del Pixel Tablet parte da 499 dollari per il modello con 128 GB di Storage interno. La variante da 256 GB costerà 100$ in più.

Come detto, noi restiamo in attesa; ipotizziamo che la compagnia lo rilascerà in più mercati nel corso dell’autunno, dopo aver visto l’adozione da parte dell’utenza. Intanto, se volete fare un buon affare, segnaliamo che Pixel 7 è in super sconto al prezzo speciale di soli 529,00€.

