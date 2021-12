Google: gli smartphone in riparazione sono a rischio privacy?

Jane McGonigal, game designer e autrice di libri, è stata costretta a inviare il proprio Google Pixel 5a in assistenza: un evento piuttosto normale (anche se fastidioso) si è rivelato in un incubo per la privacy per una riparazione del proprio Google Pixel.

Infatti, come racconta sul proprio account Twitter, McGonigal ha scoperto che qualcuno si è impossessata dal suo telefono riuscendo ad accedere ad alcune informazioni piuttosto private, comprese le immagini.

Per alcuni la riparazione di un Google Pixel è un incubo per la privacy

Durante il mese di ottobre la game designer aveva inviato il suo Google Pixel in un centro di assistenza in Texas tramite FedEx: una notte ha scoperto che qualcuno aveva utilizzato una funzione per rimuovere i controlli di sicurezza dell'autenticazione a due fattori per accedere ad alcuni account compreso quello di Gmail, Dropbox e Google Drive.

“Le foto che hanno visualizzato mi ritraggono in costume da bagno, mentre indosso reggiseni sportivi, in abiti attillati e anche i punti di sutura a seguito di un intervento. Hanno eliminato le notifiche di sicurezza di Google nei miei account di posta elettronica di backup“, scrive su Twitter. Google, dal canto suo, tramite il portavoce Alex Moriconi, informa The Verge che stanno facendo di tutto per andare fino in fondo a questa situazione, ma resta il fatto che McGonigal si è ritrovata incastrata in un incubo per la privacy semplicemente inviando il proprio Google Pixel in riparazione.

Le istruzioni di Google circa la riparazione dei Pixel consigliano di effettuare un backup del proprio smartphone e di cancellare ogni informazione prima di inviarlo a un centro di riparazione: purtroppo, però, come nel caso di Jane McGonigal, non sempre è possibile effettuare quanto consigliato nei casi in cui il telefono sia interessato da un malfunzionamento che non permette all'utente di avviarlo per cancellare i dati dei propri account personali.

