Google Pixel in super sconto per le Offerte di Primavera Amazon

Vuoi provare l’esperienza Google Pixel e approfittarne per cambiare smartphone? Non perdere allora cosa propongono in tal senso le Offerte di Primavera Amazon che, per sole 48 ore, ti permetteranno di potrai acquistare due modelli della fantastica serie Pixel a prezzi veramente eccezionali.

Gli smartphone Google Pixel con le Offerte di Primavera Amazon

Il primo modello in offerta è Google Pixel 6a, uno smartphone di fascia media con sistema operativo Android 12 e processore Tensor, il primo chip sviluppato da Google. Pixel 6a ha un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e supporto HDR10. La fotocamera posteriore è da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e modalità Night Sight, mentre quella anteriore è da 8 megapixel con angolo di visione di 84 gradi. La batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica rapida a 18 W.

Pixel 6a è disponibile nelle colorazioni Verde Salvia, Grigio Antracite e Grigio Chiaro. Il prezzo di listino è di 459 euro, ma grazie alle Offerte di Primavera Amazon lo puoi trovare a soli 329 euro, con uno sconto del 28%.

Il secondo modello in offerta è il Google Pixel 7, uno smartphone di fascia alta con sistema operativo Android 12 e processore Tensor. Il Pixel 7 ha un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La fotocamera posteriore è da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom ottico 2x, mentre quella anteriore è da 12 megapixel con angolo di visione di 94 gradi. La batteria è da 4614 mAh e supporta la ricarica rapida a 30 W e la ricarica wireless.

Pixel 7 è disponibile nelle colorazioni Bianco Ghiaccio, Nero Ossidiana e Verde Cedro. Il prezzo di listino è di 649 euro, ma grazie alle Offerte di Primavera Amazon lo puoi trovare a soli 549 euro, con uno sconto del 15%.

Non lasciarti sfuggire queste occasioni uniche per portarti a casa due smartphone Google Pixel a prezzi vantaggiosi. Ricorda che le offerte sono valide solo per 48 ore e i prodotti potrebbero esaurirsi in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.