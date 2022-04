Google come Apple e Samsung: riparazione fai da te dei Pixel

Google finalmente si accoda ad altri due importanti player del mondo mobile (Apple e Samsung), e annuncia un piano di riparazione fai da te per gli smartphone Google Pixel tramite i ragazzi di iFixit.

Tutti gli utenti muniti di uno smartphone Pixel, dal modello Pixel 2 in poi, che hanno la voglia di riparare il proprio device con le proprie mani, potranno farlo acquistando parti di ricambio ufficiali.

Google si allea con iFixit per garantire la riparazione fai da te dei Google Pixel

“Vogliamo che tu abbia un’esperienza eccezionale con il tuo telefono Pixel, che includa un facile accesso a riparazioni sicure e di alta qualità in caso di danneggiamento del telefono – annuncia il colosso di Mountain View nella nota ufficiale. Ecco perché stiamo collaborando con iFixt per rendere più facile per i professionisti delle riparazioni indipendenti e per i consumatori qualità con l’esperienza tecnica pertinente l’accesso ai componenti Google originali di cui si ha bisogno per riparare gli smartphone Pixel.”

La compagnia informa quindi che, a partire da quest’anno (non si sa ancora bene da quando) gli utenti e i centri specializzati potranno iniziare ad acquistare parti di ricambio ufficiali direttamente dal sito di ifixit.com per i modelli compresi dal Google Pixel 2 fino al Google Pixel 6 Pro, compresi i nuovi modelli in arrivo in futuro, a partire dagli Stati Uniti d’America, Inghilterra, Canada, Australia e anche l’Europa.

“Migliorare la riparabilità è un modo importante per prolungare la vita e l’utilità del telefono. Ed è solo dei tanti passi che stiamo facendo per aiutarti a fare scelte più sostenibili. Un modo in cui stiamo lavorando per raggiungere i nostri impegni di sostenibilità dell’hardware è assicurarci che i nostri prodotti possano essere sostenibili fin dall’inizio e lo incorporiamo nelle nostre operazioni.”

Google fa sapere che tramite iFixit si potranno acquistare pezzi di ricambio come batterie, fotocamere, cacciaviti e molto altro.