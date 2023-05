Google Pixel Fold UFFICIALE: verrà svelato fra pochissimi giorni

Google ha appena presentato ufficialmente il suo primo foldable; si chiama Pixel Fold ed è un terminale rivoluzionario che si pone in netto contrasto con Honor Magic Vs, Samsung Galaxy Z Fold4, OPPO Find N2 e così via.

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, finalmente il colosso di Mountain View ha mostrato al mondo il suo primo telefono pieghevole. È un terminale innovativo, incredibile, con un form factor a libro, con specifiche al top e non solo. Purtroppo i dettagli più fini di questo gadget sono ancora avvolti nel mistero, ma ne sapremo di più durante il prossimo Google I/O, pertanto restate connessi. Se invece desiderate un prodotto tradizionale, vi consigliamo l’ottimo Pixel 7 a soli 547,85€ in sconto su Amazon.

Google Pixel Fold: cosa sappiamo?

La compagnia ha svelato in anteprima il suo primo foldable in un video tesser pubblicato su YouTube e Twitter pochissimi giorni fa. Come detto, i dettagli e le informazioni nevralgiche arriveranno fra qualche giorno. Per adesso dobbiamo accontentarci d questa anteprima. Il gadget si aprirà diventando un mini tablet, proprio come il Fold di Samsung, anche se dovrebbe somigliare più all’OPPO Find N2.

Da chiuso infatti, gli utenti saranno in grado di usare lo schermo esterno che pare che sia da ben 5,8 pollici, compatto ma risoluto, con specifiche al top ereditate dal fratellone Pixel 7. Posteriormente vediamo una camera bar ripresa dal Pixel 7 Pro con due sensori incastonati in una pillola e uno esterno al di fuori. Internamente invece, il display sarà da 7,6 pollici. Occorrerà capire quanto si vedrà la piega e quanto sarà visibile. Sotto la scocca infatti ci sarà un Tensor G2, il chip di Google coadiuvato da intelligenza artificiale. Si dice che ci sarà la cerniera più resistente mai vista in un pieghevole. Quanto costerà? Si dice che avrà un prezzo di listino di 1700 dollari.

