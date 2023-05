Google Pixel Fold: UFFICIALE, sfida il Samsung Galaxy Z Fold4

Google Pixel Fold è stato presentato ufficialmente dal colosso di Mountain View. Presenta un design compatto, iconico, molto più simile a quello di OPPO Find N2 che a quello del Samsung Galaxy Z Fold4.

Google Pixel Fold: ecco le caratteristiche complete

Si diceva da tempo che il pieghevole di Google sarebbe arrivato a breve; la compagnia lo ha finalmente svelato durante l’ultima Google I/O insieme al Pixel Tablet e al Pixel 7a. Come detto, ha un form factor compatto che lo contraddistingue dal rivale di Samsung. La cerniera è super resistente e ha una nuova tecnologia. Sotto la scocca invece, batte un cuore Google Tensor G2. Posteriormente invece, troviamo tre fotocamere sul retro, con sensore principale da 48 Megapixel.

Parliamo del design; qui troviamo un form factor compatto mentre posteriormente richiama il Pixel 7 Pro. Il retro è in vetro lucido e la camera bar è lucida anch’essa al contrario di quella del Pixel 7 liscio. Anteriormente vediamo cornici spesse ma simmetriche su tutti i lati. La cerniera a goccia riduce al minimo la piega visibile del display.

Sul fronte delle caratteristiche troviamo uno schermo OLED da 5,8 pollici (esterno) da 120 Hz con risoluzione di 2092 x 1080 pixel, mentre dentro vi è un pannello OLED da 7,6 pollici con risoluzione di 2208 z 1840 pixel. Sotto la scocca c’è un processore Google Tensor G2, lo stesso SoC che troviamo in Pixel 7, coadiuvato da 12 GB di RAM e da Storage UFS 3.1 da 256 o 512 GB.

Sul fronte fotografico citiamo la main camera da 48 megapixel con apertura f1.7, un teleobiettivo da 10,8 Mega con Xoom 5X e un’ultrawide da 10,8 Megapixel f2.2. Completa il tutto la selfiecam da 9.5 Mega con apertura f2.2. Il foldable si ricarica rapidamente sia via cavo che con la tecnologia wireless; la batteria è da 4821 mAh.

Google Pixel Fold arriva solo negli Stati Uniti al prezzo speciale di 1799 dollari per la variante da 256 GB; quella da 512 GB invece, costa 1919 dollari. Arriverà mai in Italia o in Europa? Per il momento sappiamo solo che approderà in Germania, negli USA, in UK e in Giappone. Da noi arriva però il Pixel 7a a soli 509,00€ ed è già disponibile su Amazon.

