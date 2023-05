Google Pixel Fold: sarà questo il suo design UFFICIALE? (FOTO)

Il nuovissimo Google Pixel Fold si mostra online in nuove immagini ufficiose appena trapelate sul web. Di fatto, l’ammiraglia pieghevole del colosso di Mountain View sta per arrivare sul mercato internazionale. Ma cosa sappiamo ad oggi?

C’è molta apprensione attorno al primo evento di Google del 2023; lo show è previsto per il 10 maggio e sarà la classica conferenza dedicata agli sviluppatori (Google I/O) che la compagnia organizza tutti gli anni. Si attendono diversi prodotti: il midrange Pixel 7a, i nuovi flagship, il primo pieghevole del brand e anche il famigerato Pixel Tablet anticipato pochi mesi or sono.

Google Pixel Fold: confermato il suo design?

Grazie al noto tipster Evan Blass (e al giornale di The Verge), abbiamo modo di vedere quale sarà l’estetica del nuovo terminale pieghevole di casa Google. Le foto ci permettono di osservare il design anteriore e posteriore del Pixel Fold. Si noti il form factor estremamente compatto (richiama quello dell’OPPO Find N), lo schermo esterno con foro per la selfiecam, il modulo fotografico ripreso dal Pixel 7 Pro (con le dovute modifiche). Sottili e contenute poi le cornici che appaiono – a prima vista – simmetriche su tutti i lati. I bordi sono curvi e i pulsanti sono posti sul frame laterale destro.

Bellissima poi la colorazione grigio/nera che sembra essere identica a quella che abbiamo con il Pixel 7 Pro; sarà la famosa tinta “nero ossidiana” che abbiamo già conosciuto? Staremo a vedere. La camera bar invece ospita tre sensori; due sono allocati in una pillola e un terzo invece è posto insieme al flash LED. Non ci sono ulteriori informazioni in merito.

Sul fronte tecnico ci aspettiamo un Google Tensro G2 coadiuvato da 12 GB di RAM, due schermi entrambi con refresh rate da 120 Hz e un prezzo iniziale di 1799 dollari; forse, gli acquirenti riceveranno in omaggio un Pixel Watch.

Se volete una classica ammiraglia Google, vi consigliamo il Pixel 7 a soli 558,13€; è compatto ma potentissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.