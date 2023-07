Google Pixel Buds A-Series: Prime Day regala il MINIMO STORICO

Hai aspettato fino a oggi per goderti gli sconti del Prime Day 2023? Allora l’attesa sarà premiata. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le mitiche Google Pixel Buds A-Series a soli 69 euro, invece che 99 euro. È un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Dunque grazie a questo ribasso del 30% circa potrai risparmiare ben 30 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa delle cuffiette wireless eccezionali che garantiscono un audio meraviglioso e una bassissima latenza. Sono piccole e leggere e hanno un design innovativo che offre il massimo del comfort.

Google Pixel Buds A-Series al prezzo più basso del Web

Credo sia superfluo dire che un’offerta così vantaggiosa durerà poco e le unità disponibili a questa cifra spariranno presto. Questi auricolari wireless hanno driver dinamici del 12 mm che offrono un audio potente e preciso. Riuscirai a percepire ogni nota musicale nelle tue canzoni. Grazie ai microfoni di cui sono dotati potrai comunicare durante le chiamate in modo perfetto e che ti ascolta ti uderà benissimo.

Hanno anche una tecnologia innovativa che regola l’audio in base all’ambiente in cui ti trovi adattando e regolando il volume su misura. Potrai inoltre tenere premuto l’auricolare qualche istante per parlare direttamente con il tuo assistente Google. E poi garantiscono un’ottima autonomia, fino a 5 ore di ascolto con una sola ricarica e 24 ore grazie la custodia.

Se non vuoi rischiare di perderti questa offerta devi essere super veloce e battere la concorrenza. Quindi vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Google Pixel Buds A-Series a soli 69 euro, invece che 99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.