Google Pixel Buds Pro: scontati del -56% sono l'affare del giorno

I Google Pixel Buds Pro sono auricolari wireless eccellenti che offrono una qualità audio elevata e cancellazione attiva del rumore (ANC), ideali per chi cerca un’esperienza sonora immersiva e priva di distrazioni. Disponinili in diversi colori, sono progettati per essere compatibili con dispositivi Android e offrono una connessione Bluetooth stabile. Le caratteristiche che li rendono degli auricolari top sono: gli altoparlanti da 11 mm per un suono ricco e bilanciato, un equalizzatore del volume per regolare automaticamente i toni, e una batteria che dura fino a 11 ore senza ANC e 7 ore con ANC attivo. Ma quanto costano? Solitamente li pagheresti 229 euro, ma al momento li puoi trovare su Amazon al -56% a soli 99,99 euro.

Gli auricolari Google Pixel Buds Pro

Oltre alle caratteristiche di cui vi abbiamo già aprlato, come gli altoparlanti eccezionali e la cancellazione del rumore, va menzionato il design ergonomico e comodo dei Google Pixel Buds Pro garantisce un comfort prolungato durante l’uso. Dotati di tecnologia Silent Seal, migliorano ulteriormente la cancellazione del rumore. Sono resistenti all’acqua, perciò li puoi indossare anche quando piove o sudi allenandoti.

Sono consigliati a chiunque desideri un prodotto di alta qualità per l’ascolto musicale e le chiamate, specialmente in ambienti rumorosi. Inoltre, grazie all’integrazione con Google Assistant, sono ideali per chi vuole controllare facilmente la musica e accedere a funzionalità vocali senza dover utilizzare il telefono.

Su Amazon sono in promozione al -56% a soli 99,99 euro invece di 229 euro.