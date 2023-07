Google Pixel Buds Pro: sconto FOLLE per gli auricolari del momento

I nuovissimi Google Pixel Buds Pro si trovano oggi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 188,43€ al posto di 219,00€. Capite bene che lo sconto è esagerato e il prodotto in questione è un super best buy. La consegna sarà celere e immediata e si avrà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisito e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Dotati di un design elegante, funzionalità intelligenti e una qualità audio eccezionale, questi auricolari si sono guadagnati una reputazione di eccellenza nel panorama dell’audio wireless. Se siete interessati, fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Google Pixel Buds Pro: auricolari top, prezzo low cost

I Google Pixel Buds Pro presentano un design compatto e raffinato, con un elegante guscio in plastica e una finitura opaca che si adatta perfettamente all’orecchio. Grazie alle loro dimensioni ridotte, gli auricolari offrono una vestibilità comoda e stabile, che consente di indossarli per lunghe sessioni di ascolto senza provare alcun fastidio. Inoltre, sono disponibili in diversi colori per adattarsi allo stile personale di ogni individuo.

Ciò che distingue davvero i Pixel Buds Pro dagli altri modelli in circolazione è la loro qualità audio. Presentano driver dinamici da 12 mm, hanno un suono ricco, dettagliato e bilanciato. Le frequenze basse sono profonde e potenti, mentre le frequenze medie e alte sono nitide e ben definite. Vantano poi una serie di funzionalità intelligenti che li rendono un compagno audio ideale per la vita di tutti i giorni. La loro capacità di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante assicura un’esperienza sonora ottimale, regolando automaticamente il volume in base al rumore di fondo. Si connettono senza sforzo ai dispositivi Google Pixel e ad altri smartphone Android tramite la tecnologia Bluetooth. Sono integrati al meglio con l’Assistente Google e hanno un’autonomia che li fa durare fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica. A soli 188,43€ al posto di 219,00€ son da comprare immediatamente.

