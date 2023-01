Google Pixel Buds Pro: offerta imperdibile Amazon, miglior prezzo di sempre

Oggi Amazon propone le Pixel Buds Pro di Google ad un prezzo decisamente interessante. Le TWS top di gamma di Google vengono proposte a 166,25€, con un robusto sconto del 24% rispetto al loro normale prezzo di listino.

A differenza di altri produttori, Google non si è tirata indietro proponendo le sue cuffie wireless in una gamma insolitamente ampia di opzioni cromatiche diverse. La buona notizia è che lo sconto copre un buon numero di colori diversi. Potete acquistare le Pixel Buds Pro in offerta nelle colorazioni grigio antracite, grigio nebbia e verde cedro. Rimangono escluse soltanto le cuffie nel colore corallo.

Le Pixel Buds Pro hanno un look che le rende facilmente riconoscibili. Il loro case ha la forma di un guscio d’uovo, mentre gli auricolari hanno tonalità vivaci e un design che le rende tra le più comode cuffiette wireless sul mercato. Sono estremamente leggere e confortevoli.

Gli altoparlanti hanno un driver da 11 mm in grado di offrire un suono di alta qualità a qualsiasi volume. Troviamo ovviamente la cancellazione attiva del rumore con tecnologia proprietaria Silent Seal. L’ANC si adatta alle tue esigenze: sopprime i suoni provenienti dall’esterno, in modo da rendere l’esperienza d’ascolto perfetta e priva di distrazioni.

Sono perfettamente compatibili con Google Assistant: le puoi utilizzare per chiedere indicazioni stradali a Google, oppure per rispondere agli SMS, gestire la musica con la tua voce e molto altro. Sono facilissime da utilizzare: si collegano ad un qualsiasi device compatibile con un semplice tap ed è anche possibile passare, istantaneamente e senza complicazioni, da un device all’altro. Ad esempio puoi ascoltare un video su YouTube sul laptop e poi rispondere ad una chiamata sul telefono senza bisogno di passaggi intermedi.

Come avrai ormai capito, stiamo davvero parlando di alcune delle migliori cuffie TWS presenti sul mercato. Con la garanzia del marchio Google, non potrebbe davvero essere altrimenti. Normalmente le Google Pixel Buds Pro vengono proposte a 219€, ma oggi possono essere tue al prezzo imperdibile di 166,25€ (il più basso di sempre!). Davvero un’offerta da non farsi sfuggire.

