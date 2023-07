Google Pixel Buds Pro: gli auricolari TOP ad un prezzo eccezionale

I Google Pixel Buds Pro sono auricolari True Wireless Stereo di nuova generazione; sono pensati per i terminali Android/Windows e si distinguono per la loro combinazione di audio di alta qualità, per le funzioni intelligenti di cui dispongono e per la profonda integrazione con l’ecosistema Android. Su Amazon costano solo 216,79€, spese di spedizione incluse. Non lasciateveli sfuggire, sono eccezionali e hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo.

Google Pixel Buds Pro: auricolari eccellenti ad un prezzo WOW

I Pixel Buds Pro presentano un design elegante ed ergonomico che si adatta comodamente all’orecchio. Sono disponibili in una gamma di colori accattivanti che si integrano perfettamente con lo stile personale di ogni individuo. Inoltre, gli auricolari sono leggeri e dotati di gommini auricolari intercambiabili in diverse dimensioni, garantendo una vestibilità sicura e confortevole per lunghe sessioni di ascolto.

Offrono un suono ricco e bilanciato, con una risposta in frequenza ampia che cattura ogni dettaglio della musica. Sono dotati di driver altoparlanti da 12 mm che producono bassi profondi e potenti, mentre i medi e gli alti sono chiari e ben definiti. Con la tecnologia di adattamento dinamico del suono, sono in grado di regolare automaticamente il volume in base all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza audio ottimale ovunque ti trovi.

Non manca poi una profonda integrazione con l’assistente Google. Vo basterà pronunciare “Hey Google” per attivare l’assistente e ottenere risposte alle domande, ricevere indicazioni stradali, controllare la riproduzione musicale e molto altro ancora. Inoltre, supportano la traduzione in tempo reale, così potrete avere una conversazione fluida anche con le persone che parlano lingue diverse. In pratica sarà come avere un interprete personale sempre a portata di… orecchio.

Infine, sappiate che dispongono di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore. I microfoni interni rilevano e annullano il rumore di fondo indesiderato, creando una bolla di tranquillità intorno all’utente. Tuttavia, se si desidera rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, è possibile attivare la modalità pass-through audio, che consente di ascoltare i suoni esterni senza dover rimuovere gli auricolari. Oggi costano solo 216,79€, non lasciateveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.