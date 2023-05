Google Pixel Buds Pro: gli auricolari premium PERFETTI per gli amanti dei Pixel

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo davvero eccezionali; sono il top della categoria e hanno un prezzo sì elevato ma giustificato dall’ottima qualità costruttiva e dalle caratteristiche di pregio. Ci riferiamo ovviamente ai potentissimi Google Pixel Buds Pro che si trovano su Amazon all’incredibile costo di soli 219,00€, spese di spedizione incluse. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un gadget sensazionale, ricco di tecnologia, perfetto per chi possiede già uno smartphone Android, o meglio, Pixel. Sono tante le features di punta di questo prodotto e adesso ve le elencheremo di seguito.

Google Pixel Buds Pro: auricolari TOP per chi ha un Pixel

Partiamo dalla disamina estetica: sono auricolari TWS molto piccoli ma che forniscono un grande sound grazie agli speaker con driver da 11 mm super personalizzati. Il volume è ben gestito, nitido, con bassi potenti, medi chiari e alti cristallini. Presente la cancellazione del rumore attiva di grande qualità; c’è la feature “Silent Seal” che si adatta a voi ed elimina tutti i suoni fastidiosi provenienti dall’esterno. È perfetta se viaggiate spesso con i mezzi e vi aiuterà a rendere i viaggi molto più confortevoli. Il design di questi auricolari TWS è fantastico e i sensori preposti all’interno vi aiuteranno a gestire tutto con facilità. Infine, si può interagire con l’assistente vocale Hey Google. Si abbinano facilmente ai vostri gadget Pixel mediante la funzione Fast Pair.

Vengono spediti e venduti da Amazon stesso, quindi godranno di una serie di vantaggi incredibili; spese di spedizione comprese nel prezzo, consegna celere in pochissimi giorni, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e molto altro ancora. Se siete interessati vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere la promozione dedicata. Se avete un Pixel phone, non potete non avere questi auricolari TWS; sono i migliori del settore e costano 219,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.