Google Pixel Buds Pro: auricolari TOP, super sconto su Amazon per il Prime Day

Se state cercando un paio di auricolari TWS per il vostro Pixel, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Se cercate il top infatti, i Pixel Buds Pro di Google vi soddisferanno in pieno, e poi costano pochissimo grazie al Prime Day di Amazon. Ve li porterete a casa con soli 169,00€, spese di spedizione incluse.

Google Pixel Bud Pro: impossibile non comprarli

I Pixel Buds Pro di BigG offrono un audio ricco e coinvolgente grazie ai loro driver dinamici da 12 mm. La qualità del suono è eccezionale, con una riproduzione dei bassi profonda e potente, dettagli nitidi nelle medie e alte frequenze e un’ampia scena sonora che crea un’esperienza immersiva. Inoltre, dispongono della cancellazione attiva del rumore (ANC), che riduce efficacemente i suoni ambientali indesiderati, consentendo di concentrarsi sulla musica o sulle chiamate senza distrazioni.

Il design è ergonomico e confortevole. Le punte in silicone morbido assicurano una vestibilità sicura e adatta a diverse forme di orecchie. Sono disponibili in diversi colori eleganti che si abbinano ai dispositivi Google Pixel e ad altri smartphone.

Una delle caratteristiche più interessanti dei Pixel Buds Pro è la loro integrazione con Google Assistant. Basta pronunciare “Hey Google” per avviare l’assistente virtuale e accedere a una vasta gamma di funzioni vocali. È possibile controllare la riproduzione musicale, effettuare chiamate, inviare messaggi, ottenere indicazioni stradali e molto altro ancora, il tutto senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca.

Per quanto riguarda la connettività, i Pixel Buds Pro utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.2, che assicura una connessione stabile e affidabile con il dispositivo di riproduzione. Inoltre, supportano la commutazione istantanea tra dispositivi, consentendo di passare facilmente dalla riproduzione su uno smartphone a quella su un tablet o un computer. La durata della batteria dei Pixel Buds Pro è di circa 5 ore di ascolto continuo con ANC attivo, che può essere estesa fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica inclusa.

I Pixel Buds Pro, che promettono un audio eccezionale, una connettività stabile e una serie di funzioni intelligenti, sono in sconto a soli 169,00€ su Amazon. Non lasciateveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.