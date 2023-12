Google Pixel Buds Pro a soli 169€ su Amazon: prendili ADESSO, sono INCREDIBILI

Oggi vogliamo parlarti degli auricolari TWS di Google, i Pixel Buds Pro. Si tratta del modello più esclusivo della line-up del costruttore americano e offrono un’esperienza sonora immersiva e funzionalità avanzate. Pensa che li trovi in offerta su Amazon a soli 169,00€, anziché 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non lasciarteli sfuggire anche perché non sappiamo quanto durerà la promozione dedicata o quante scorte siano rimaste disponibili. C’è la consegna celere e immediata con il noto portale di e-commerce americano (grazie al servizio di Prime), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Potrai usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamenti o di malfunzionamento e sappi che avrai diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Dulcis in fundo, si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis (mucro-canoni mensili con tasso agevolato) o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero.

Google Pixel Buds Pro: ecco perché comprarli

Gli auricolari Google Pixel Buds Pro sono dotati di altoparlanti da 12 mm e di tecnologia di cancellazione del rumore attiva, garantendo un’esperienza audio di livello superiore. Il suono è sempre cristallino e bilanciato così potrai apprezzare ogni sfumatura musicale, mentre la cancellazione del rumore crea un ambiente incredibilmente rilassante, isolandoti dai suoni indesiderati dell’ambiente che ti circonda.

Ci sono i comandi intuitivi e le funzioni smart integrate; con questi auricolari sarà possibile controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con semplici tocchi e swipe. La rilevazione automatica dell’orecchio permetterà di mettere in pausa la riproduzione quando un auricolare viene rimosso e di riprenderla quando viene reinserito. Inoltre, la connettività rapida e affidabile grazie al Bluetooth di ultima generazione assicura una connessione stabile con dispositivi compatibili per un’esperienza priva di lag o interruzioni.

Sono estremamente comodi, soprattutto nelle lunghe sessioni di ascolto e i gommini in silicone sono intercambiabili così potrai scegliere la dimensione che più si sposa al tuo orecchio. Sono impermeabili, certificati IPX4 e hanno un’autonomia degna di nota. Li trovi su Amazon in super sconto al prezzo di 169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

