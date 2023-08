Google Pixel Buds A-Series: SCONTO ESCLUSIVO Amazon (-15%)

I Google Pixel Buds A-Series sono ora disponibili su Amazon con uno sconto esclusivo del 15%, il che significa che puoi portarteli a casa a soli 84,27 euro anziché 99. Questa è l’occasione perfetta per migliorare la tua esperienza di ascolto e abbracciare il futuro dell’audio.

Google Pixel Buds A-Series: qualità e convenienza

Con i loro altoparlanti con driver dinamici da 12 mm progettati su misura, i Pixel Buds A-Series wireless ti regaleranno un audio di altissima qualità. Ogni nota e ogni dettaglio musicale verranno catturati con una chiarezza straordinaria, avvolgendoti in un mondo sonoro coinvolgente.

Il tutto accompagnato dalla tecnologia di Audio Adattivo che ti permette di godere della tua musica preferita senza preoccuparti di regolare il volume. Questa tecnologia regola automaticamente il livello audio in base all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza di ascolto senza interruzioni, ovunque tu sia.

E cosa c’è di più fastidioso di una chiamata disturbata da rumori di fondo o da una voce poco chiara? Con i microfoni beamforming dei Pixel Buds A-Series, questo problema è risolto. La tecnologia avanzata si concentra sulla tua voce, permettendo alla persona dall’altro capo della linea di sentirti chiaramente, ovunque ti trovi.

Non è tutto. Gli auricolari Pixel Buds A-Series sono progettati con il massimo comfort in mente. Grazie al loro design ergonomico, agli inserti in 3 diverse taglie e all’arco stabilizzatore, si adattano perfettamente alle tue orecchie, garantendo un comfort duraturo che permette di godere della musica per ore senza affaticamento.

E per quanto riguarda la batteria, puoi stare tranquillo. Con una singola carica, i Pixel Buds A-Series ti offrono fino a 5 ore di ascolto continuo (o 2,5 ore di chiamata). E quando hai bisogno di una ricarica, la custodia con funzione di ricarica ti offre fino a 24 ore di ascolto, permettendoti di goderti la tua musica senza interruzioni.

Non perdere questa occasione unica di migliorare la tua esperienza audio. Acquista subito i Google Pixel Buds A-Series su Amazon a soli 84,27 euro anziché 99 e immergiti in un mondo di suono coinvolgente e comodità senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.