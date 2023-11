Google Pixel Buds A-Series al PREZZO più BASSO su Amazon (-28%)

Se vuoi avere degli auricolari wireless di qualità superiore spendendo molto meno, non perdere questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Google Pixel Buds A-Series a soli 79 euro, invece che 109,99 euro.

Come puoi vedere adesso hai un risparmio di ben 30 euro sul totale avvalendoti di questo sconto del 28%. Un affare da non perdere. Anche perché queste cuffiette Bluetooth sono meravigliose e offrono un suono spettacolare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 15,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Google Pixel Buds A-Series: a questo prezzo da prendere al volo

Non ci sono dubbi, a questa cifra sono da avere immediatamente, senza pensarci due volte. Scopriamo insieme perché:

Qualità audio: sono dotate di diverse tecnologia che garantiscono sempre un suono perfetto. La riduzione del rumore ti permette di ascoltare la musica anche in ambienti dove c’è tanta gente e i microfoni interni captano la tua voce filtrando i rumori esterni.

Design: sono leggerissimi e praticamente invisibili una volta che li avrai messi alle orecchie. Hanno dei comodi inserti in silicone che si adattano alla forma dell’orecchio garantendo il massimo del comfort.

Autonomia: potrai ascoltare musica fino a 5 ore e fare chiamate fino a 2,5 ore con una sola ricarica. Con la custodia la batteria totale è di ben 24 ore.

Non perdere altro tempo a leggere perché l’offerta è limitata. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi Google Pixel Buds A-Series a soli 79 euro, invece che 109,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.