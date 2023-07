Google Pixel Buds A-Series: con il Prime Day li paghi meno di 70€

Gli auricolari wireless sono la moda del momento; tutti ne vogliono un paio e tutti i brand realizzano la propria soluzioni. Si tratta di u gadget perfetto per gli amanti della musica e per tutti gli utenti che sono sempre movimento. Google ha lanciato i suoi auricolari Pixel Buds A-Series di fascia bassa ma che offrono un’esperienza audio senza fili di alta qualità a un prezzo accessibile. Grazie al Prime Day di Amazon, ve li porterete a casa con un costo irrisorio: solo 69,00€, spese di spedizione incluse.

Google Pixel Buds A-Series: perché comprarli?

I Google Pixel Buds A-Series presentano un design elegante ed ergonomico, disponibile in diverse opzioni di colore così da venire incontro ai gusti di ciascuno. Con un’attenzione particolare alla vestibilità, questi auricolari sono progettati per adattarsi comodamente all’orecchio, grazie alle punte in silicone morbido e alla forma compatta. Sono leggeri e discreti, rendendoli adatti per l’uso prolungato durante l’ascolto della musica o per le chiamate telefoniche.

Nonostante il prezzo accessibile, offrono una qualità audio sorprendente. Con driver da 12 mm, producono un suono chiaro e bilanciato che consente di godere appieno di ogni dettaglio della musica preferita. Inoltre, supportano la tecnologia Adaptive Sound, che regola automaticamente il volume in base all’ambiente circostante.

Sfruttando la connettività Bluetooth 5.0, i Pixel Buds A-Series dispongono di una connessione affidabile e stabile con il dispositivo di riproduzione, evitando interruzioni o ritardi nella trasmissione audio. È altresì possibile accedere a una varietà di comandi vocali, come la riproduzione musicale, la gestione delle chiamate, l’invio di messaggi e la ricerca di informazioni, semplicemente pronunciando “Hey Google”. Infine, con una singola carica, gli auricolari possono durare fino a 5 ore di ascolto continuo; questa autonomia può arrivare fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica inclusa. Con un prezzo di soli 69,00€ grazie al Prime Day di Amazon, sono la miglior soluzione per tutti coloro che vogliono degli auricolari premium dal costo contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.