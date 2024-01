Google Pixel Buds A-Series a soli 79€ su Amazon: correte a prenderli

Se stai cercando un paio di cuffiette Bluetooth da abbinare al tuo smartphone Android, oggi vogliamo consigliarti i Pixel Buds A-Series di Google. Parliamo di un prodotto eccellente, un compagno indispensabile nella nostra vita quotidiana. Ti offriranno un’esperienza audio immersiva e senza fili: la qualità del suono è ineccepibile, sono comodi e godono di funzionalità avanzate. Pensa, tutto questo lo trovi a un prezzo incredibilmente accessibile di soli 79,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarteli sfuggire e corri a prenderli. Il risparmio sarà pari al 28% sul valore di listino e il modello in sconto è quello in colorazione “verde oliva”.

Google Pixel Buds A-Series: tanti motivi per comprarli

I Google Pixel Buds A-Series offrono un’esperienza audio cristallina, con dettagli netti e con un sound ben bilanciato. Sono pensati per soddisfare anche gli ascoltatori più esigenti. C’è l’adattamento dinamico del suono che serve per regolare automaticamente il volume in base all’ambiente circostante, così tu potrai godere della tua musica, podcast o fare le telefonate senza interferenze.

La connettività Bluetooth 5.0 garantisce una connessione senza interruzioni con il tuo device principale, riducendo al minimo la latenza e assicurando un ascolto senza ritardi. Vanno benissimo sia per vedere i film che per giocare online; si collegano automaticamente al tuo smartphone o tablet quando li estrai dalla custodia. Offrono un comfort superiore durante lunghe sessioni di ascolto e la batteria integrata fornisce fino a 5 ore di riproduzione continua. Con la custodia di ricarica l’autonomia arriverà fino a 24 ore. Integrano l’assistente virtuale Google Assistant, così potrai gestire facilmente le chiamate, inviare messaggi e controllare la riproduzione audio con il solo utilizzo della tua voce. Oggi costano solo 79,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciarteli sfuggire e corri a prenderli.

