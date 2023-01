Google Pixel Buds A: il prezzo CROLLA a 91€ (Amazon)

Crollo di prezzo improvviso per gli auricolari Google Pixel Buds A, in queste ore in offerta su Amazon a 91 euro invece del prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 99 euro. Le cuffie in-ear senza fili di Google non sono quasi mai in offerta da sole, ecco perché la promozione di oggi è così allettante per tutte le persone che scelgono di affidarsi alla qualità di Big G.

Se desideri provare un audio di altissima qualità e in grado di adattarsi al luogo in cui ti trovi, se desideri "indossare" un paio di auricolari dal design ergonomico senza nemmeno accorgetene, allora non puoi fare un acquisto migliore di questo.

Auricolari Pixel Buds A-Series: Google porta a scuola tutti

A livello di design il modello più economico degli auricolari Pixel Buds A-Series è di fatto identico a quello iconico delle precedenti Pixel Buds 2. Rimangono anche le funzioni più interessanti come la geolocalizzazione delle cuffie, la possibilità di trovarle facendole suonare da remoto e la traduzione di oltre 40 lingue insieme a Google Translate.

L’integrazione con Google regala altre chicche interessanti, come la lettura delle notifiche di calendario, email e messaggi, nonché degli ultimi aggiornamenti sui voli e sul traffico, oltre a offrire indicazioni stradali anche quando si è a piedi. Ottima infine l’autonomia, con ben cinque ore di riproduzione musicale (con la custodia si raggiungono le 24 ore).

Prendi al volo l'offerta degli auricolari Google Pixel Buds A per averli a soli 91 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.