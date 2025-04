Google Pixel 9a è su Amazon finalmente: puoi RISPARMIARE fino a 150€

Il nuovissimo Google Pixel 9a sbarca finalmente anche su Amazon e puoi acquistarlo accedendo a un risparmio fino a 150€ sul prezzo di listino. Il nuovo medio di gamma del colosso delle ricerche è uno smartphone completo sotto ogni punto di vista, con una batteria che dura tutto il giorno e una fotocamera mozzafiato, potenziata dall’intelligenza artificiale.

Completa velocemente il tuo ordine, dopo aver scelto il colore che preferisci, per portare a casa il nuovo device a partire da 549€ (prezzo di lancio per il modello da 128GB di memoria), ai quali dovrai sottrarre lo sconto della promo di lancio, se deciderai di partecipare. Per scoprire tutti i dettagli e come funziona, continua a leggere l’articolo!

Google Pixel 9a su Amazon: risparmia fino a 150€

Per risparmiare fino a 150€ sull’acquisto del nuovissimo smartphone medio di gamma, ti basterà decidere di dare in permuta il tuo vecchio smartphone, accedendo a un programma speciale disponibile tramite Recommerce, partner commerciale di Amazon.

Scegliendo di partecipare, potrai ricevere a 150€ di valutazione in più, rispetto a quella già prevista per lo smartphone che deciderai di dare in permuta. L’offerta è valida fino al 14 maggio ed è facilissimo accedervi: puoi farlo direttamente sulla pagina dedicata disponibile su Amazon.

Sfruttando lo sconto, Google Pixel 9a lo paghi molto meno già al momento del lancio. Poche centinaia di euro per mettere in tasca uno smartphone potente sotto ogni punto di vista, prodotto direttamente da chi sviluppa il sistema operativo Android.

A disposizione hai sia la versione da 128GB a 549€ che quella da 256GB a 649€. Su entrambi puoi ottenere fino a 150€ di supervalutazione! Scoprili adesso e ordina il colore e il taglio di memoria che preferisci. Non c’è preordine, quindi ricevi tutto in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime.