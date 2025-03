Google Pixel 9 al minimo storico su Amazon con coupon: ora è un affare

Il Google Pixel 9 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 579 euro, grazie allo sconto presente in pagina e al coupon PIXEL50 che garantisce 50 euro di extra sconto. L’offerta riguarda la versione da 128 GB. Da segnalare, però, che anche la versione da 256 GB è in promo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro. L’acquisto può avvenire anche in 12 rate mensili. Da notare che ci sono anche 50 euro di sconto aggiuntivo, cumulabile con il coupon, per gli utenti Prime Student (con il prezzo che si riduce a 529 euro e 649 euro, rispettivamente). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 9: un best buy a questo prezzo

Il Google Pixel 9 diventa, sempre di più un best buy. La scheda tecnica del dispositivo comprende un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3 che viene affiancato da 12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna oltre che da una batteria da 4.700 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica wireless. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con 6 major update.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9:

579 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 699 euro per la versione da 256 GB

L’acquisto può avvenire anche in 12 rate mensili. L’offerta è accessibile di seguito.