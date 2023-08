Google Pixel 8a: svelato il suo processore (RUMOR)

Il prossimo midrange premium di casa BigG, il Google Pixel 8a (nome in codice “Akita“) è stato già avvistato presso il portale di benchmarking più famoso al mondo, Geekbench. Il device sembra che disporrà di un innovativo processore Google Tensor G3 di terza generazione in versione undercloccata.

Google Pixel 8a: tutto quello che sappiamo ad oggi

Le indiscrezioni sulla serie Pixel 8 si susseguono giorno dopo giorno; i nuovi device di punta si chiameranno “Pixel 8” e “Pixel 8 Pro” e arriveranno presto in commercio. Saranno terminali fantastici in grado di fare qualsiasi cosa; dai rumor scopriamo che l’azienda sta sviluppando anche il Pixel 8a ma questo telefono non sarà rilasciato in commercio prima della metà del prossimo anno. Per fortuna, su Geekbench è stato già rivelato; il dispositivo ha il nome in codice “Akira” e fonti certe vicine alla questione suggeriscono che questo sia proprio il famigerato midrange della prossima line-up di BigG.

Dal sito di benchmarking scopriamo che Pixel 8a sarà alimentato da una versione underclockata del Google Tensor G3; dovrebbe presentare anche una GPU Mali-G715 e ben 8 GB di memoria RAM. Di base avrà Android 14 in versione stock e sul portale di Geekbench ha ottenuto 1218 punti nel single core e 3175 nel test multicore. Altri dettagli sono ancora avvolti nel mistero.

Tuttavia, da alcune fonti vicine a Google, sembra che l’azienda voglia cambiare i piani per i suoi midrange. Pare infatti che questi dispositivi verranno lanciati ogni due anni; in definitiva, Pixel 8a potrebbe arrivare non nel 2024 ma addirittura nel 2025, anche se onestamente noi non crediamo che alla fine sia questo il destino di questa vendutissima linea di prodotti. Ad ogni modo, Pixel 7a pensate che si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 479,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

