Google Pixel 8a in super offerta: fotocamera incredibile e prestazioni top

Spesso la fascia tra i 300 e i 500 euro non viene molto considerata da chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Un vero peccato, perchè in questa fetta di mercato si trovano dispositivi davvero ottimi, che offrono funzionalità e prestezioni avanzate, restando comunque più economici dei top gamma.

Tra questi c’è Google Pixel 8a è uno smartphone Android che offre una combinazione di prestazioni solide e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. A livello di utilizzo, è fluido e veloce, sembra di approcciarsi a un cellulare di fascia superiore. Con un buonissimo comparto camera, dimensioni compatte, design curato, è il miglior compromesso tra qualità e prezzo accessibile. Ora in sconto su Amazon a 399 euro, invece di 549 euro è il best buy di fascia media, che ti offrirà l’esperienza di uno smartphone eccellente, senza costare una cifra assurda.

Google Pixel 8a in offerta

Questo smartphone è dotato di un display OLED Actua da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e dettagliata. Il pannello è protetto da Gorilla Glass 3 e offre una luminosità di picco di 2000 nit, con un contrasto di 100.000:1.

Sul fronte hardware, il Google Pixel 8a è alimentato dal processore Google Tensor G3, supportato da 8 GB di RAM, che assicura prestazioni efficienti per l’uso quotidiano e le applicazioni più esigenti. La memoria interna è disponibile da 128 GB.

La fotocamera principale è una dual camera con un sensore da 64 MP, dotata di stabilizzazione ottica (OIS) e supporto alla registrazione video in 4K. La fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP completa l’offerta fotografica, che include funzioni avanzate come Magic Eraser e Real Tone. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Questo Pixel 8a supporta la connettività 5G, Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.3, garantendo una connessione veloce e stabile. La batteria da 4500 mAh offre una buona autonomia, con la possibilità di ricarica rapida e wireless. Il dispositivo è certificato IP67, quindi impermeabile e resistente alla polvere fino a 1,5 metri per 30 minuti.

Il design del Pixel 8a è davvero accattivante. Ha un telaio in alluminio e una cover posteriore in plastica, con un peso di 188 grammi. Puoi scegliere tra la versione azzurra, color creta oppure nero ossidiana. A 399 euro è davvero un ottimo affare in termini di rapporto qualità prezzo.