Google Pixel 8a: a questo prezzo è il compatto da scegliere nella fascia media

Il Google Pixel 8a si conferma, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto nella fascia media. Con l’offerta in corso su eBay, infatti, è possibile assicurarsi lo smartphone di Google con un prezzo scontato di 379 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8a: il compatto da prendere nella fascia media

La scheda tecnica del Pixel 8a comprende un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G3, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 Megapixel, in grado di garantire prestazioni fotografiche al top per la fascia di prezzo. Il sistema operativo è Android 15, con la garanzia di altri 6 major update per il prossimo futuro. Da segnalare che lo smartphone anche le eSIM ed è dotato della certificazione IP67.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Google Pixel 8a con un prezzo scontato di 379 euro. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo. Da segnalare che in sconto c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 469 euro.