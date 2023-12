Google Pixel 8: lo smartphone che si aggiorna sempre a soli 749€

Il nuovo volantino I Natalissimi di Unieuro è ricco di offerte pazzesche. Una di queste riguarda proprio il nuovo Google Pixel 8. Il vantaggio di scegliere questo smartphone è la tempistica degli aggiornamenti. Decisamente frequenti, sono garantiti per 7 anni. Cosa stai aspettando? Acquistalo al prezzo speciale di 749 euro, invece di 799 euro. La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Google Pixel 8: top di gamma a prezzo low cost

Scegli un top di gamma degli smartphone. Acquista Google Pixel 8. Grazie alla sua potente batteria hai fino a 24 ore di autonomia, anche mettendolo sotto stress. Inoltre, il display OLED da 6,2 pollici regala immagini sempre perfette. Il processore di Google è potente e in grado di regalare un’esperienza utente sempre veloce, funzionale e prestante. La fotocamera posteriore da 50MP è una vera e propria opera d’arte.

Acquistalo ora a soli 749 euro, invece di 799 euro. Scegliendo Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 183,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.