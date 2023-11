Google Pixel 8: sconto IMMEDIATO dell'8% su Amazon

Oggi vi parleremo del nuovo smartphone di fascia alta di casa Google; si chiama Pixel 8, è il modello più “piccolo” della line-up ma dispone di caratteristiche tecniche eccezionali. Questo gadget è uscito da pochissimo sul mercato ma è già divenuto un best buy senza paragoni e senza rivali: è potente, ha un buon pannello, dispone di un chipset all’avanguardia e presenta uno schermo super risoluto. Lo trovate su Amazon al prezzo sensazionale di 789,00€ al posto di 849,00€, con uno sconto pari all’8% sul valore di listino.

Google Pixel 8: ecco perché dovete averlo

Viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che il Google Pixel 8 arriverà a casa vostra – o presso il domicilio da voi selezionato – entro pochissimi giorni o in sole 24 o 48 ore. Non dovrete sborsare un singolo centesimo per riceverlo a casa e, volendo, sappiate che potrete anche dilazionare l’importo complessivo di 789,00€ in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Avrete diritto al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Cosa aspettate, quindi?

Il Pixel 8 vanta un processore Google Tensor G3 sotto la scocca che promette prestazioni top grazie anche all’intelligenza artificiale proprietaria della compagnia. Il display da 6,3″ assicura una visibilità senza paragoni, con colori nitidi e vivaci, con una luminosità esagerata e neri profondi (grazie alla tecnologia OLED). Dulcis in fundo, dispone del refresh rate da 120 Hz. La batteria dura tantissimo e si adatta alle esigenze degli utenti, imparando a conoscerne le abitudini e distribuendo di conseguenza, al meglio le risorse. Il comparto fotografico è “magico”, con tante features smart pensate per gli amanti della fotografia. Con un prezzo di soli 789,00€ questo è uno dei migliori smartphone top di gamma da comprare oggi su Amazon.

