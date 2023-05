Google Pixel 8 Pro sarà in grado di misurarvi la febbre

Oggi apprendiamo un interessantissimo rumor relativo al futuro flagship di casa Google; sembra di fatto, che il Google Pixel 8 Pro sia appena stato “spottato” online e che le immagini esclusive (condivise dal sito indiano di 91mobiles) abbiano rivelato una feature molto particolare. Lo smartphone infatti, pare che sarà in grado di misurare la temperatura corporea; esatto, funzionerà anche come termometro.

Google Pixel 8 e 8 Pro avranno un termometro incorporato

Andiamo con ordine: il debutto dei futuri Pixel 8 e 8 Pro è previsto per l’autunno; dai render CAD emersi poche settimane fa abbiamo visto come sarà l’estetica dei terminali (non troppo diversa da quella delle ammiraglie attuali). Posteriormente, i dispositivi avranno una camera bar simile a quella attuale ma, oltre alle fotocamere e al flash LED, i dispositivi avranno un termometro che potrà venir utilizzato per misurare la temperatura corporea. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato l’insider Wojciechowski.

Fra le altre cose, era trapelato anche un video che mostrava il corretto funzionamento di questo particolare sensore; oltre a misurare la temperatura delle persone, i telefoni di punta di Google del 2023 potranno misurare anche la temperatura degli oggetti.

Inoltre, secondo il rapporto, per far funzionare il termometro occorrerà posizionare il telefono sulla fronte degli utenti, con la back cover molto vicina alla pelle.

Bisognerà premere un pulsante di avvio e quindi spostare il device verso la tempia entro cinque secondi; sullo schermo si vedrà visualizzata la temperatura corporea della persona poco dopo. Fra le altre cose, ricordiamo che il Pixel 8 Pro avrà uno schermo OLED piatto da ben 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, disporrà di un processore Google Tensor G3 basato su un chip di Samsung non ancora annunciato e ci sarà un sensore fotografico ISOCELL GN2 di Samsung da 1/1,12 pollici con una risoluzione di 50 megapixel.

Se volete l’attuale Pixel 7 Pro invece, vi ricordiamo che è in sconto su Amazon a 842,45€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.